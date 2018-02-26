НПП «ТЭК» ПРОШЛО АУДИТ СМК ПО ISO 9001:2015

В конце 2017 года в ООО НПП «ТЭК» прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества. В течение года сотрудниками компании был успешно реализован план перехода СМК на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015. По итогам аудита Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» принято решение о выдаче Сертификата соответствия СМК новой версии стандарта ISO 9001:2015.

Система менеджмента качества на сегодняшний день является самым популярным инструментом регулирования взаимоотношений между производителями и потребителями, поставщиками и партнёрами, которые, благодаря определённому стандартами порядку, работают на рынке без ущерба взаимных интересов. Более того, сертификация СМК способствует повышению качества конечного продукта с помощью оптимизации управления производством и роста квалификации персонала, что в конечном итоге повышает конкурентоспособность экономики в целом.

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По материалам пресс-службы ООО НПП «ТЭК»



