«АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставила электроприводы для ТАТНЕФТИ

В рамках реализации проекта по строительству и обустройству Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти, предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило очередную поставку интеллектуальных электроприводов в адрес ПАО «Татнефть». В рамках исполнения долгосрочного контракта, с 2015 г. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» уже поставило свыше 1 000 ед. интеллектуальных электроприводов собственного производства для применения на комплексах нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Татнефть» (в том числе на объектах дочернего предприятия АО «ТАНЕКО»).

ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса Компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



