ДАНФОСС МОДИФИЦИРОВАЛ ТЕПЛООБМЕННИКИ НН№04 и НН№08 ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Новая модификация актуальна при использовании пара или трубопроводов повышенного давления, а также в случаях, когда недопустимо или нежелательно применять резьбовое соединение. В объединенной линейке пластинчатых теплообменных аппаратов «Данфосс» и «Ридан» фланцевое соединение получили два высоковостребованных типоразмера – НН№04 и НН№08. В соответствии с запросами потребителей конструкторы доработали техническую документацию и предложили готовое решение от производителя. Разборные теплообменники НН№04 и НН№08 рассчитаны на малые нагрузки и предназначены для систем отопления и приготовления горячей воды. Оборудование часто применяется в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных жилых домов. На объектах промышленности данные типоразмеры используют в различных технологических процессах. Стандартно они поставляются в резьбовом исполнении, фланцевое соединение доступно по запросу. На этапе производства существует возможность доработки конструкции под требования заказчика. В комплектацию входят ответные фланцы требуемого типа. Среди основных достоинств теплообменников типоразмеров НН№04 и НН№08 надежность и стабильность в работе, простота монтажа и эксплуатации, доступная цена и сервисное обслуживание.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



