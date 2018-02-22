EMERSON ПОСТАВИЛ ЗАТВОРЫ VANESSA НА ЯМАЛ СПГ

ОАО «Ямал СПГ» установила около 200 поворотных дисковых затворов Vanessa компании Эмерсон. Затворы серии 30.000, автоматизированные приводами Biffi, и ручные затворы обеспечивают надежную отсечку газа на трубопроводах производства сжиженного природного газа, запущенного в конце декабря 2017 на полуострове Ямал.

Установленные затворы Vanessa гарантируют надежную работу на трубопроводах диаметром от 100 до 1000 мм, для криогенных исполнений – от 200 до 900мм, при больших давлениях классом давления до CL.900, и до CL.600 – в криогенных исполнениях, а также в неблагоприятных условиях окружающей среды. Безупречность и долговечность оборудования обеспечивает низкую стоимость владения установкой и сокращение затрат на запасные части. В тоже время для производств удобно получать протестированные сборные автоматизированные узлы одного производителя для управления потоком и отсечки среды.

Vanessa является первым в мире трехэксцентриковым затвором с нулевой протечкой, который производится в Италии с 1975 года. Конструкция затвора "triple offset valve” с уплотнением металл- по-металлу и качество обработки деталей позволяет обеспечить идеальное запирание и герметичность. Криогенные затворы имеют особую конструкцию, которая предохраняет персонал от соприкосновения с поверхностью при эксплуатации. Затворы имеют сертификацию Таможенного Союза, включая сертификаты на взрывозащиту. Эмерсон в России имеет планы развития продуктового предложения запорной арматуры с учетом необходимости ее локализации в 2018-2022 годах. Новый бизнес запорной арматуры, приобретенный Эмерсон год назад, включает продукты различных брендов, которые уже установлены и успешно работают на трубопроводах России.

Дополнительная информация о затворах Vanessa по ссылке.

По материалам пресс-службы EMERSON



