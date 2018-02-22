ГАКС-АРМСЕРВИС ПОВЫШАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

16 февраля 2018 г. на базе производственного цеха НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» проведен очередной этап обучения менеджеров компании. Темой практического занятия стало ознакомление сотрудников коммерческой службы с конструктивными особенностями испытательного стенда ГАКС-И-1-10/400С и пневмоуправляемой насосной станции ГАКС-Д-5-50/24Р.
Обучение прошло в рамках повышения квалификации сотрудников и расширения компетенции специалистов отдела продаж в технических вопросах, гарантирующих грамотные и эффективные продажи выпускаемого оборудования и успешное функционирование предприятия в целом. С особенностями конструкции оборудования менеджеров ознакомил начальник конструкторского бюро предприятия А.Ю. Ардеев
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»