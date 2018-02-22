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ГАКС-АРМСЕРВИС ПОВЫШАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

22 февраля, 2018 4

16 февраля 2018 г. на базе производственного цеха НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» проведен очередной этап обучения менеджеров компании. Темой практического занятия стало ознакомление сотрудников коммерческой службы с конструктивными особенностями испытательного стенда ГАКС-И-1-10/400С и пневмоуправляемой насосной станции ГАКС-Д-5-50/24Р.

Обучение прошло в рамках повышения квалификации сотрудников и расширения компетенции специалистов отдела продаж в технических вопросах, гарантирующих грамотные и эффективные продажи выпускаемого оборудования и успешное функционирование предприятия в целом. С особенностями конструкции оборудования менеджеров ознакомил начальник конструкторского бюро предприятия А.Ю. Ардеев

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»


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