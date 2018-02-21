Панельная дискуссия – все самое актуальное в сфере энергоэффективности

27 февраля 2018 года работу XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» откроет панельная дискуссия «Нормативное регулирование, информационные технологии и современные стройматериалы — как пути повышения энергоэффективности объектов капитального строительства в России», модератором которой выступит президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета конгресса «Энергоэффективность. XXI век» Владимир Пехтин.

В ходе будут затронуты актуальные темы в области повышения энергоэффективности:

· цифровизация энергетической и строительной отраслей;

· ключевые задачи в области изменения законодательства в сфере ресурсосбережения;

· новеллы нормативного обеспечения применения современных технологий проектирования и их использования для повышения энергоэффективности объектов;

· нормативно-правовые акты национальной системы квалификаций;

· применение национальных стандартов;

· развитие технологий информационного моделирования.

К участию в дискуссии приглашены:

- руководитель рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэффективности, президент НАМИКС Елена Николаева;

- президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин;

- первый заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Юлия Смирнова;

- вице-президент, руководитель Аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Леонид Питерский;

- первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Ирина Лищенко;

- заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков,

- директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева;

- ответственный секретарь экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству Светлана Бачурина;

- заместитель директора по развитию ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Бойцов;

- генеральный директор ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» Александр Звонов;

- генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук.

Успейте зарегистрироваться и стать участником панельной дискуссии и всех мероприятий деловой программы конгресса! Для этого необходимо пройти электронную регистрацию на официальном сайте конгресса по ссылке: http://energoeffekt21.ru/slushateliam/usloviya_uchastiya_slushatelya/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы электронной регистрации можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

По материалам организаторов



