Студенты ЧТПЗ участвуют в WorldSkills Russia

Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ "Будущее Белой металлургии" приняли участие в VI Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в Свердловской области с 17 по 21 февраля 2018 года. 19 будущих белых металлургов выступают в 12 компетенциях, в том числе "мехатроника", "промышленная робототехника", "прототипирование", "сварочные технологии", "токарные работы на станках с ЧПУ", "реверсивный инжиниринг".

- В чемпионатах "Молодые профессионалы" команда будущих белых металлургов участвует ежегодно. В этом году студенты впервые выступят в высокотехнологичной компетенции "Реверсивный инжиниринг". Сегодня реверсивный инжиниринг незаменим во многих отраслях промышленности, поскольку позволяет в оперативном режиме копировать необходимые для ремонта изделия по готовому образцу, - отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет на 17 площадках профессиональных образовательных организаций, в том числе в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. В соревнованиях примут участие более 1000 конкурсантов, которые выступят в 92 компетенциях.

Кроме того, в Образовательном центре Группы ЧТПЗ пройдут профориентационные экскурсии для школьников. Ребята посетят участки металлообработки, электромонтажа, сварочных технологий, токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ, познакомятся с запрограммированными роботами LEGO иR2D2. А также с помощью VR-очков совершат виртуальную экскурсию в цехи Белой металлургии Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов.

В рамках деловой программы VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится окружной этап первого всероссийского форума «Наставник», на котором Группа ЧТПЗ презентует практику "Наставничество в рамках дуального образования – программа "Будущее Белой металлургии". 14 февраля 2018 года практика Группы ЧТПЗ – "Наставничество в рамках дуального образования – программа "Будущее Белой металлургии" - стала призером всероссийского форума "Наставник". Компания отмечена экспертным советом в номинации "Наставничество на производстве".

По материалам пресс-службы ЧТПЗ



