ТМК ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ КОМПЛЕКС ТЕРМООБРАБОТКИ НА TMK-ARTROM

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), крупнейший мировой производитель стальных труб, ввела в эксплуатацию новую комплексную линию термообработки бесшовных труб на заводе TMK-ARTROM в Румынии. Комплекс располагается на площади более 12 тыс. кв. м. и рассчитан на обработку 165 тыс. тонн труб в год. В его состав входят основная линия в цехе № 1 ASSEL, а также станция водоподготовки и электроподстанция, размещенные в отдельных помещениях.

В комплексе будут выполняться все виды термообработки: закалка и отпуск, нормализация, мягкий отжиг, теплая правка. Предусмотрено бесперебойное движение прошедших обработку труб с минимальными манипуляциями, что позволяет работать с пропускной способностью до 120 единиц трубной продукции в час. Высокотехнологичное оборудование позволяет контролировать процесс термообработки с наивысшей точностью и прослеживать параметры обработки трубы в индивидуальном порядке. Как результат: новый комплекс позволяет проводить термообработку труб диаметром от 60 до 273 мм и толщиной стенки от 5 до 60 мм, что позволяет производить востребованную премиальную продукцию с меньшими затратами и большей эффективностью. Кроме того, комплекс

термообработки позволит существенно снизить расход природного газа и нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.

«ТМК продолжает развивать свои производственные мощности. Новый комплекс термообработки труб на TMK-ARTROM расширит сортамент премиальной продукции, параллельно снизив затраты на её производство и повысив качество. Немаловажен и зеленый аспект — комплекс существенно снизит негативное влияние на окружающую среду. Это уникальный сплав инновационных и экотехнологий, который позволит ТМК улучшить свои позиции на международном рынке», — отметил Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

По материалам пресс-службы ТМК



