СПЛАВ ПОСТАВИТ ПАРТИЮ КРИОГЕННОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ММК

В развитии направления криогенной арматуры команда специалистов МК «Сплав» совершила очередной успешный шаг. В середине февраля по итогам торгов Корпорация выиграла тендер на поставку изделий для Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), входящего в число крупнейших мировых производителей стали и одного из лидеров среди отечественных предприятий черной металлургии. По итогам тендера заключен договор на разработку, производство и поставку продукции для промышленных

установок, осуществляющих разделение воздуха с целью получения кислорода, азота и инертных газов методом глубокого охлаждения. Поставка оборудования будет осуществлена заказчику в середине 2018 года.

На рынке криогенного оборудования «Сплав» является опытным игроком. На сегодняшний день Корпорация – единственный в России производитель, имеющий в своем портфеле полный ассортимент различной арматуры для криогенных систем заправки изделий ракетно-космической техники, воздухоразделительных установок и заводов по производству СПГ. Среди наиболее значимых проектов, реализованных Корпорацией – поставка специальной трубопроводной арматуры для космодрома в Индии, включавшая в себя и разработку опытных образцов, и их испытания; изготовление продукции для испытательных стендов по заказу НИИМАШ, поставка оборудования для «Конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» для реализации проекта ракетно-космического комплекса «Циклон-4» (космодром Алкантара, Бразилия) и т.д.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



