ТРАНСНЕФТЬ–ПРИКАМЬЕ ЗАВЕРШИЛА ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ НА МНП

АО «Транснефть – Прикамье» завершило работы во время плановой остановки магистральных нефтепроводов (МН) Сургут – Полоцк и Холмогоры – Клин. Так, в ходе плановой остановки магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк специалисты предприятия выполнили средний ремонт 14-ти и замену 7-ми единиц запорной арматуры, устранили два дефекта, отключили четыре задвижки от технологических трубопроводов линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Платина» и две от трубопроводов ЛПДС «Пермь» в рамках строительства резервуаров. На МН Холмогоры-Клин был подключен вновь построенный участок трубопровода через реку Ирымка протяженностью 0,8 км, выполнена ликвидация пяти ненормативных вантузов на линейной части магистрального нефтепровода и технологических трубопроводах ЛПДС «Пермь», устранено 10 дефектов, заменен отбор давления. Всего в рамках работ продолжительностью 72 часа был развернут 31 ремонтный котлован.

В ремонтных мероприятиях были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье». Также, в рамках оказания технической помощи, к производству были привлечены ресурсы АО «Транснефть – Приволга». Всего задействовано около 580 человек, использовано более 270 единиц техники. Все работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье» с целью поддержания нормативных параметров функционирования магистральных нефтепроводов. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.

По материалам портала Advis



