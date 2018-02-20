ИФАЗ СНОВА ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ АЭС

Ивано-Франковский арматурный завод активно расширяет рынки сбыта своей продукции, в частности, сотрудничая со своим официальным дилером в Белоруссии — ООО «Белспецарматура». В результате заключаются договоры на производство и поставку трубопроводной арматуры общепромышленной группы, а также арматуры для атомных электростанций. Так, еще одна партия изделий атомной группы недавно была отгружена иностранному заказчику. По этому контракту были изготовлены затворы ДУ 800 и ДУ 1000 в общем количестве 12 штук.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



