ПРОМАРМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАТВОРЫ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

На склад готовой продукции «ПромАрм» поступили дисковые затворы типа ПА948.300.25-02П – ПА948.800.25-02П. Это затворы дисковые с тройным эксцентриситетом двухсторонней герметичности, корпус – из углеродистой стали, диск – из нержавеющей стали, уплотнение – нержавеющая сталь + графит, присоединение – под приварку, PN25 кгс/см2, диаметр от 300 до 800 мм. Данные затворы предназначены в основном для эксплуатации на тепловых сетях, ТЭЦ и т.д. Рассчитаны на рабочие среды температурой до +425С. Кроме этого, на складе компании всегда есть в наличии и другие трехэксцентриковые затворы: фланцевые и межфланцевые, диаметром от 50 до 1000 мм.

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



