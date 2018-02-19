ВМЗ принял делегатов международной промышленной конференции «Электросталь»

Участники Второй международной промышленной конференции «Электросталь: технологии, оборудование, материалы», которая проходит 13-15 февраля 2018 года в России, побывали с двухдневной рабочей поездкой на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва). Конференция посвящена вопросам эксплуатации дуговых сталеплавильных печей (ДСП). Предприятие стало площадкой для обмена передовым опытом в сфере сталеплавильного производства. 13 февраля в Москве участники промышленной конференции обсудили современные тенденции и актуальные проблемы производства стали в ДСП, рассмотрели системные подходы к повышению технико-экономических показателей эксплуатации сталеплавильных агрегатов, повышение их потенциала. Сотрудники Выксунского металлургического завода поделились своим опытом использования шредированного лома для выплавки электростали.

14-15 февраля более 50 представителей российских и международных сталелитейных предприятий и компаний побывали с экскурсией на одном из самых современных металлургических производств страны – Литейно-прокатном комплексе (ЛПК) ВМЗ, запущенном в 2008 году. Участникам конференции продемонстрировали всю технологическую цепочку ЛПК с акцентом на сталеплавильное производство, рассказали о работе по повышению качества продукции и перспективах развития. Также специалисты ВМЗ рассказали об успешном опыте повышения эффективности сталеплавильного производства за счет развития производственной системы.

«Последние несколько лет наш Литейно-прокатный комплекс демонстрирует одни из лучших в мировой металлургии показателей эффективности работы, ЛПК дважды возглавлял рейтинг лидеров по производительности труда в отрасли. ВМЗ стал признанным лидером по развитию культуры производства в мировой металлургии. Нам было очень приятно поделиться с коллегами в области производства электростали из России и других стран нашим опытом в достижении таких результатов», – отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК



