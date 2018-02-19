СовФед поддержал Конгресс «Энергоэффективность. XXI век»

Приветственное слово члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Юрия Важенина поступило в Оргкомитет XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Юрий Важенин отметил, что подобные конгрессу мероприятия помогают участникам процесса ресурсо- и энергопотребления разобраться в многообразии способов повышения энергоэффективности объектов капитального строительства, а также в продвижении энергосберегающих технологий в практику. В частности, член Совета Федерации подчеркнул: «В рамках тем, обсуждаемых на дискуссионных площадках очередного, уже четырнадцатого, конгресса, снова будет уделено внимание и вопросам повышения информированности участников процесса энергосбережения о новейших разработках в этой области, и продвижению новинок в жизнь». С полным текстом приветственного слова можно ознакомиться по ссылке http://energoeffekt21.ru/about/ofitcialnye_privetsviia/vazhenin_yurij_ivanovich/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы электронной регистрации можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

По материалам организаторов



