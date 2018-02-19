ТермоБрест приступает к серийному производству новых клапанов серии ВФ

По результатам проведенных испытаний предприятием СП «ТермоБрест» ООО внесены изменения в конструкцию клапанов серии ВФ, и с 1 марта 2018 г. начинается серийный выпуск нормально‒открытых клапанов на рабочее давление до 6 бар. Одновременно продолжается выпуск нормально‒открытых клапанов ВФ (НО) на рабочее давление до 4 бар. В обозначении нормально‒открытых клапанов на рабочее давление до 6 бар указывается цифра «6» вместо «4», например: ВФ1/2Н‒6,ВФ3/4Н‒6, ВФ1Н‒6.
Техническое описание нормально‒открытых клапанов серии ВФ >>
По материалам пресс-службы ООО «НПФ «Раско»