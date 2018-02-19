ГАКС-АРМСЕРВИС РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КЛАПАНОВ

НПО «ГАКС АРМСЕРВИС» представляет вашему вниманию свою новую разработку – стенд ГАКС-И-10/200С, предназначенный для испытаний предохранительных клапанов DN10…200 мм. Стенд ГАКС-И-10/200С – мобильный вариант стенда ГАКС-И-3-10/300С. В отличие от своего аналога на стенде ГАКС-И-10/200С проводятся только пневматические испытания:

— испытания на установочное давление при настройке (тарировании) предохранительных клапанов;

— испытания рабочим давлением на герметичность затвора настроенного клапана и на герметичность соединения «корпус-седло».

Стенд имеет небольшие габариты (645х716х442 мм) и вес (224 кг). Максимальное усилие зажима испытываемых изделий на стенде - 25 т. Более подробную информацию о стенде можно узнать на сайте компании, перейдя по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



