СРМЗ ОБЯЗАН ВЫПЛАТИТЬ 750 ТЫС ЕВРО ЧЕШКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ АРМАТУРЫ

Суд взыскал с банкротящегося «Саратовского ремонтно-механического завода» (СРМЗ) 749 тыс. евро в пользу чешского производителя трубопроводной арматуры АО «Эмпауэр Инжиниринг». По заключенному в 2014 году договору чешская компания поставила в Саратов продукцию, которая так и не была оплачена. Теперь этот долг, скорее всего, будет включен в реестр требований кредиторов саратовского предприятия. Процедура наблюдения была введена на СРМЗ в октябре прошлого года. В ближайшее время собрание кредиторов должно определиться с дальнейшей судьбой компании.

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по иску чешского АО «Эмпауэр Инжиниринг» к ООО «Саратовский ремонтно-механический завод» (СРМЗ). В пользу чешской компании взыскано около 708,6 тыс. евро задолженности по договору и еще 40,9 тыс. евро неустойки. Завод должен будет произвести оплату в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Договор между «Эмпауэр Инжиниринг» и СРМЗ был заключен в апреле 2014 года. Чешская компания обязалась произвести продукцию, пройти таможенные формальности при экспорте в Россию и передать ее СРМЗ. Какая именно это была продукция, не уточняется, но компания занимается производством трубопроводной арматуры для предприятий энергетики, химии, нефтехимии, металлургии и водоснабжения. «Материалами дела подтверждено, что истец выполнил свои обязательства по указанному договору, поставив товар на сумму 708 589 евро. Ответчик свои обязательства по оплате поставленного товара не исполнил, в связи с чем за ним образовалась задолженность на сумму 708 589 евро. Направленная 6 декабря 2016 года в адрес ответчика претензия осталась без удовлетворения», — говорится в материалах дела. Представитель СРМЗ просил суд отказать в удовлетворении иска, заявив, что факт поставки спорного товара в адрес ответчика не был доказан. Но суд отметил, что «в материалы дела от перевозчиков были представлены нотариально заверенные копии международных накладных, в которых содержатся отметки о получении товара, имеется подпись, скрепленная печатью ООО „Саратовский ремонтно-механический завод", свидетельствующая о получении товара».

По материалам портала КОММЕРСАНТ



