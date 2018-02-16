ДАНФОСС ПРОВЕДЕТ СЕМИНАРЫ ПО ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКЕ

Приглашаем специалистов в области проектирования инженерных систем посетить семинары отдела тепловой автоматики ООО «Данфосс», которые пройдут 27, 28 февраля и 1 марта. В ходе мероприятий вы узнаете о принципах работы систем теплоснабжения, сможете принять участие в наладке оборудования Danfoss на демонстрационных стендах, обменяться опытом с коллегами, получить ответы на актуальные вопросы.

График проведения:

27 февраля – Внутренние инженерные системы здания;

28 февраля – Проектируем ИТП. Теория и практика;

1 марта – Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Семинары пройдут в центральном офисе ООО «Данфосс» по адресу: Московская область, Истринский р-н, д. Лешково, 217; начало в 10:00. Для участников будет организован трансфер от м. «Щукинская». Записаться на семинар можно через Контакт-центр по телефону +7 (495) 792-57-57 или по электронной почте call@danfoss.ru.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



