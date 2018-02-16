Газпром и ЧТПЗ освоят производство труб для морских месторождений

В Сочи в рамках Российского инвестиционного форума заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров подписали дорожную карту по освоению производства труб для морских месторождений.

В соответствии с документом, ЧТПЗ освоит технологию производства труб из стали Super Duplex 25Cr и труб из никелевого сплава UNS N06625. Эти материалы обеспечивают сверхвысокую прочность и коррозионную стойкость оборудования, эксплуатируемого в условиях морской среды. В настоящее время такие трубы в России не выпускаются. Предполагается, что в течение 2018 года будут подготовлены опытные образцы труб, проведены их испытания и сертификация на соответствие требованиям «Газпрома». Трубы планируется применять при изготовлении отечественного оборудования для систем подводной добычи, в частности манифольдов и фонтанной арматуры.

«За последние несколько лет по запросу компаний ТЭК Группа ЧТПЗ успешно освоила трубы большого диаметра, OCTG и соединительные детали с повышенными характеристиками. В 2018 году компания стала единственным поставщиком низкотемпературных ТБД для обустройства газопровода «Северный поток - 2» в прибрежной зоне. Создание труб нового поколения для использования в системе подводной добычи позволит вывести нашу работу на принципиально новый уровень технологического развития и обеспечить независимость российских нефтегазовых компаний от зарубежных аналогов», - отмечает Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Кроме того, согласно действующей между компаниями программе научно-технического сотрудничества, Группа ЧТПЗ продолжит разработку газогерметичных резьбовых соединений второго и третьего поколений, специальной арматуры и соединительных деталей, устойчивых к воздействию агрессивных сред. В октябре 2016 года Группа ЧТПЗ и ПАО «Газпром» подписали дорожную карту, согласно которой белые металлурги разработают для нужд энергетической компании технологические решения по изготовлению прямошовных труб большого диаметра (ТБД) и соединительных деталей трубопроводов с использованием лазерной сварки.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



