ПРИВОДЫ АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ГАЗПРОМА

Электроприводы производства предприятия группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» во взрывозащищенном исполнении по ЯЛБИ.421321.117ТУ и ЯЛБИ.421312.045ТУ включены в «Реестр оборудования, технические условия которого соответствуют требованиям ПАО «Газпром» допущенного на объекты ПАО «Газпром».

Ранее образец интеллектуального электропривода с электронным блоком управления КИМ во взрывозащищенном исполнении со съемной термоизоляцией успешно прошел испытания на огнестойкость согласно требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ПАО «Газпром»», а также состоялись приемочные испытания образцов продукции по результатам которых согласованы технические условия на электропривода.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



