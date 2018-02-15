ЧТПЗ представляет практики развития талантов на форуме «Наставник-2018»

Группа ЧТПЗ примет участие в работе первого всероссийского форума, направленного на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник-2018», который проходит 13-15 февраля в Москве. Компанию представят акционер Андрей Комаров, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ – входит в Группу ЧТПЗ) Алексей

Дронов, ключевые наставники и ведущие руководители Группы ЧТПЗ по развитию дуального образования и поддержке практик наставничества.

На форуме, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ), Группа ЧТПЗ презентует собственный стенд, посвященный лучшим практикам наставничества. В том числе, компания представит систему наставничества, лежащую в основе корпоративной образовательной программы по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли - «Будущее Белой металлургии». Интерактивная панель, размещенная на стенде, продемонстрирует систему подготовки молодых специалистов от школьной скамьи до цеха производственного предприятия.

Гости форума смогут увидеть Белую металлургию собственными глазами, совершив путешествие на высокотехнологичные предприятия Группы ЧТПЗ. Очки виртуальной реальности перенесут зрителя в цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» - одного из самых красивых промышленных предприятий в мире по версии журналов Forbes, «Афиша», жюри премии Best Building Awards – а также покажут, как устроен завод «ЭТЕРНО» — предприятие по выпуску соединительных деталей трубопроводов.

На стенде компании посетителей также будут ждать R2D2 – точная копия робота из фильма «Звездные войны», запрограммированная студентами Образовательного центра Группы ЧТПЗ, и модель линии проката труб из программируемых роботов LEGO. Гости увидят полный производственный процесс: от подачи заготовки по железнодорожным путям до выхода готовой трубы.

Представители компании примут участие в деловой программе форума. На открытии мероприятия главный акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров представит систему наставничества, действующую на предприятиях группы, а также расскажет о ее роли в подготовке молодых специалистов и обновлении кадровых ресурсов компании. К участию в открытии также приглашены первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие представители органов власти и бизнеса.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



