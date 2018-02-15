ОМК впервые поставила блочно-модульное оборудование

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) выполнил первую коммерческую поставку блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли. Завод изготовил и поставил блок дозирования реагента бактерицида-нейтрализатора сероводорода на Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение, где ведет добычу Иркутская нефтяная компания.

Принятое заказчиком оборудование обеспечивает дозированную подачу реагентов, которые нейтрализуют действие сернистого водорода для очистки нефти от вредных примесей, вызывающих коррозию металла. В установке использовано 376 видов комплектующих, все они были изготовлены в цехе по производству блочно-модульных конструкций завода «Трубодеталь». Само изделие было разработано в инженерно-технологическом центре предприятия в Уфе.

«Восточная Сибирь — сложный, но перспективный регион с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, требующими предварительной обработки. Успешная реализация этого проекта подтвердила компетенции «Трубодетали» в области производства блочно-модульного оборудования. Завод готов предлагать новые решения для обустройства месторождений», — прокомментировал поставку управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



