БАЗ передал выставочную арматуру студентам

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») передал Институту нефтехимпереработки Республики Башкортостан выставочные образцы продукции, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве учебного материала.

На базе института функционируют кафедры ведущих вузов региона, в том числе кафедра «Технологические машины и оборудование» Уфимского государственного нефтяного технического университета. Именно здесь будет применяться продукция предприятия – трубопроводная арматура. Новый учебный материал позволит студентам более детально изучить трубопроводную арматуры.

«Для ОМК большое значение имеют вопросы качественного образования молодых специалистов и формирования достойного кадрового резерва. Подобное сотрудничество завода и вуза поможет студентам получить дополнительные практические знания и лучше усвоить учебные материалы. Уверена, приобретенные знания в дальнейшем помогут молодым специалистам и в работе», - отметила начальник отдела по маркетингу АО «БАЗ» Ольга Мисюля.

По материалам отдела по связям с общественностью АО «БАЗ»



