КОНСТАНТА-2 ПОЛУЧИТ ОТ ФРП 14 МЛН РУБЛЕЙ

Волгоградское предприятие ООО «Константа-2» получит заем Фонда развития промышленности в размере 14 млн рублей на производство импортозамещающей пластиковой трубопроводной запорной арматуры. Как сообщает пресс-служба ФРП, проект, общей стоимостью 40,2 млн рублей, получил одобрение экспертного совета по условиям флагманской программы Фонда «Проекты развития». Заем ФРП составит 14 млн рублей, еще 6 млн рублей предоставит региональный ФРП.

Проект предполагает серийное производство двух типов арматуры: дисковых затворов и шаровых кранов, которые применяются на нефтепроводах, газопроводах и в ЖКХ. В настоящее время у этой продукции нет российских аналогов. Внутренний спрос удовлетворяется экспортом из Китая и Европы. Кроме того, эксплуатационные характеристики производимой арматуры, возможно, не будут иметь аналогов и за рубежом, что позволит поставлять ее за рубеж. Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.

По материалам портала NewDayPost



