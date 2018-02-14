«ТМК-КАЗТРУБПРОМ» ВОШЛО В ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ФОНДА «САМРУК-КАЗЫНА»

Входящее в состав Трубной Металлургической Компании «ТМК-Казтрубпром» (ТМК-КТП) одним из первых в Казахстане по своей группе товаров успешно прошло процедуру предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков в соответствии с требованиями стандарта Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (Казахстан) по управлению закупочной деятельностью.

Согласно установленным правилам, через квалификационный отбор должны пройти все участники тендеров компаний Казахстана, находящихся под управлением фонда «Самрук-Казына», в том числе, НАК «Казатомпром», НК «КазМунайГаз», НК «КТЖ», АО «Самрук-Энерго».

Аудиторы TÜV Rheinland Kazakhstan (ТЮФ «Рейнланд Казахстан») изучили производство ТМК-КТП, проверили и подтвердили соответствие документации и процессов компании всем необходимым требованиям. По итогам аудита ТМК-КТП включено в перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков с уровнем наивысшей критичности товаров, поставляемых для фонда «Самрук-Казына» и связанных с ним компаний.

По материалам пресс-службы ТМК



