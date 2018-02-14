Инновационные пресс-фитинги Viega Smartpress

Благодаря инновационным пресс-фитингам Smartpress, Viega добилась крупного прорыва в технологии монтажа металлопластиковых труб. Эти пресс-фитинги сделаны из нержавеющей стали и бронзы, а вместо уплотнительных колец в них используются крайне долговечные элементы из полифенилсульфона (PPSU). Это упрощает монтаж: теперь достаточно обрезать трубу, надеть на нее фитинг и опрессовать. Больше не нужно снимать фаску и калибровать трубу. После опрессовки фитинг Smartpress прочно скрепляется с трубой, причем площадь контакта герметизирующих поверхностей очень велика по сравнению со старой конструкцией на основе уплотнительных колец.

Соединения такого типа очень надежны и долговечны. Другое их важнейшее преимущество — малые потери давления в трубопроводах. По сравнению с обычными фитингами, у фитингов Smartpress превосходные гидравлические характеристики.

Обычные пресс-фитинги создают избыточную нагрузку на насосы. Они представляют собой узкие места в трубах, создающие сильное сопротивление потоку — прежде всего, из-за уплотнительных колец, а также из-за отсутствия скруглений на поворотах. Другое дело — фитинги Smartpress. Они оптимизированы по характеристикам потока, на поворотах предусмотрены скругления достаточного радиуса. А главное — из-за отсутствия уплотнительных колец сокращения

внутреннего диаметра труб на стыках минимальны. Поэтому местные гидравлические сопротивления в трубопроводах Smartpress намного меньше, чем в обычных. Благодаря малым потерям давления, система Smartpress позволяет проектировать и монтировать поэтажную разводку систем водоснабжения и отопления на основе металлопластиковых труб значительно меньшего диаметра, чем обычно (вплоть до 16 мм). В сочетании с экономией рабочего времени при монтаже это приводит к очень существенному снижению материальных затрат. Кроме того, малые диаметры труб уменьшают объем застаивающейся в них воды. Это увеличивает резервы на насосных станциях, необходимые для подачи воды в периоды пикового потребления.

Металлопластиковые трубы Viega Smartpress выпускаются в большом диапазоне диаметров — от 16 до 63 мм. У них трехслойная конструкция: базовая труба из сшитого полиэтилена (PE-X), армирующий алюминиевый слой и оболочка из PE-X. Эта конструкция обеспечивает стабильность формы трубы, непроницаемость для кислорода и высокую долговечность.

По материалам журнала «С.О.К»



