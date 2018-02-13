Соответствие зданий требованиям энергоэффективности обсудят на секции конгресса «Энергоэффективность. ХХI век»

27 февраля 2018 года участники секции «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» деловой программы XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» обсудят ряд актуальных вопросов.

Сопредседателями дискуссии, партнером которой выступила компания ROCKWOOL, станут д. т. н, профессор, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений», директор инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Николай Ватин, д. т. н, председатель секции ОНТС «Энергоэффективное домостроение», научный руководитель Группы Компаний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев и к. т. н, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Александр Горшков.

В ходе мероприятия планируется обсудить требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, оптимальные и предельные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, несоответствие классов энергетической эффективности проектируемых и эксплуатируемых зданий, результаты работ по оценке соответствия показателей энергоэффективности современных зданий, непроверяемые нормы строительной теплотехники и теплопроводность и теплоустойчивость в слоистых стенах.

Также участникам секции будут представлены сравнительный анализ проектных и эксплуатационных теплоэнергетических характеристик энергоэффективных зданий, построенных при поддержке Проекта ПРООН в Республике Беларусь, методология расчета величин бытовых тепловыделений в квартирах жилых домов, исследование эффективности использования низкопотенциального тепла воздуха, грунта и их комбинации для отопления зданий в разных регионах России с учетом тарифов на энергоресурсы и оценка снижения потерь тепловой энергии при реализации энергосберегающих мероприятий для сетей и ограждающих конструкций, реализованных при капитальном ремонте многоквартирного дома в г. Выборге Ленинградской области, и определение прогнозируемых сроков их окупаемости.

К участию в обсуждении приглашены специалист по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России Александр Фадеев, д. т. н., первый заместитель директора ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Леонид Данилевский, директор, ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Владимир Пилипенко, к. т. н., заведующий отделом ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Сергей Терехов, ведущий научный сотрудник ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск) Ирина Терехова, к. т. н., профессор кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Сергей Корниенко, ведущий инженер-эксперт отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Иван Курилюк, к. т. н., начальник отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Сергей Крышов, ведущий инженер Группы Компаний «ИНСОЛАР» Игорь Юрченко, ведущий инженер-эколог Группы Компаний «ИНСОЛАР» Марина Колесова, к. т. н., доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Дарья Немова, главный инженер Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО

«СПбПУ» Евгений Котов, ведущий инженер-проектировщик Rockwool Russia Group Андрей Петров, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Гидравлика и прочность» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Михаил Петриченко, ассистент кафедры «Гидравлика и прочность» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Татьяна Мусорина и старший преподаватель кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Ольга Гамаюнова.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы электронной регистрации можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

По материалам организаторов



