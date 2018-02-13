Волгограднефтемаш поставил на Омский НПЗ уникальное оборудование

В АО «Газпромнефть-ОНПЗ» выполнены работы по подъему и монтажу сверхгабаритного оборудования, изготовленного ОАО «Волгограднефтемаш». Две коксовые камеры весом 600 тонн каждая и пятидесятиметровая колонна фракционирования весом 300 тонн будут эксплуатироваться на установке замедленного коксования, одном из самых крупных объектов такого типа в России. Смонтированное оборудование обеспечит получение из гудрона и других тяжелых нефтяных остатков востребованных светлых нефтепродуктов и кокса, служащего сырьем в производстве электродов для алюминиевой промышленности.

Аппараты изготовлены по базовым проектам инжиниринговых компаний Foster Wheeler и Technip в соответствии с самыми жесткими требованиями российских и международных стандартов под постоянным контролем заказчика. Такое оборудование в России произведено впервые.В частности, коксовые камеры диаметром 9,5 метров, длиной 36 метров выполнены из биметаллической хромомолибденовой стали. Из-за огромных габаритов их термическая обработка осуществлена по технологии внепечного нагрева. А

поскольку испытания аппаратов проводились на площадке заказчика, специалистами Волгограднефтемаша были организованы пневматические испытания методом акустической эмиссии.

От Волгограда до Омска оборудование прошло долгий путь – сначала вверх по Волге, затем через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути, и на завершающем этапе по Оби и Иртышу.

По материалам пресс-службы ООО «ВНМ»



