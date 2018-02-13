ГТК «Гусар» доставила груз на Ямал

Грузовая транспортная компания «Гусар» по заказу АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» отправила в начале текущего года двигатель газотурбинный ПС-90ГП-2 (изготовитель — ОАО «Пермский моторный завод») для установки на компрессорной станции КС-41 «Байдарацкая» компании ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенной на полуострове Ямал. Доставка груза весом около 8 тонн до места назначения осуществлялась в несколько этапов разными маршрутами и видами транспорта: автотранспортом, ж/д платформой и авиасообщением (вертолет МИ-26Т). С учетом сложных климатических условий Ямала газотурбинное оборудование было доставлено в срок. Двигатель газотурбинный предназначен для перекачки газа. Транспортная сеть ГТК «Гусар» на сегодняшний день охватывает практически все регионы России, предлагая клиентам только самый высокий уровень логистического сервиса.

По материалам пресс-службы ЗТД «Гусар»



