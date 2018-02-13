Чебоксарский арматурный завод рассказал о сотрудничестве с итальянскими партнерами

9 февраля заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр Владимир Аврелькин с рабочим визитом посетил предприятие ООО «Чебоксарский арматурный завод». В ходе посещения глава Минэкономразвития встретился с руководителем предприятия Иваном Павловым, который ознакомил министра с действующим производством. Напомним, ООО «Чебоксарский арматурный завод» получил инвестирование со стороны телематического университета имени Никколо Кузано (UNICUSANO), собственником которого является итальянский бизнесмен Стефано Бандекки. В рамках соглашения с итальянскими партнёрами расширен ассортимент выпускаемой предприятием трубопроводной арматуры, увеличены объемы производства, модернизировано оборудование.
По материалам портала ADVIS