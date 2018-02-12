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ДАНФОСС ОПУБЛИКОВАЛ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ПО СИСТЕМАМ УЧЕТА ТЕПЛА

12 февраля, 2018 3

На сайте компании опубликована запись вебинара «Индивидуальный учет тепловой энергии в вертикальных системах отопления». Специалисты отдела тепловой автоматики компании «Данфосс» рассказали о типах систем учета тепла, особенностях проектирования, пусконаладки и эксплуатации, разобрали частые вопросы от управляющих компаний и законодательные основы.

Руководитель направления «Распределители INDIV» Игорь Дякин и ведущий специалист по индивидуальному учету Светлана Никитина подробно осветили следующие вопросы:

- решения компании Danfoss по учету тепла;

- распределитель тепловой энергии;

- системы сбора данных;

- ведение расчетов за отопление по показаниям распределителей;

- обзор нормативной базы для ведения индивидуального учета. Посмотреть запись вебинара можно на канале компании на YouTube.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»


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