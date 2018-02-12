ДАНФОСС ОПУБЛИКОВАЛ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ПО СИСТЕМАМ УЧЕТА ТЕПЛА

На сайте компании опубликована запись вебинара «Индивидуальный учет тепловой энергии в вертикальных системах отопления». Специалисты отдела тепловой автоматики компании «Данфосс» рассказали о типах систем учета тепла, особенностях проектирования, пусконаладки и эксплуатации, разобрали частые вопросы от управляющих компаний и законодательные основы.
Руководитель направления «Распределители INDIV» Игорь Дякин и ведущий специалист по индивидуальному учету Светлана Никитина подробно осветили следующие вопросы:
- решения компании Danfoss по учету тепла;
- распределитель тепловой энергии;
- системы сбора данных;
- ведение расчетов за отопление по показаниям распределителей;
- обзор нормативной базы для ведения индивидуального учета. Посмотреть запись вебинара можно на канале компании на YouTube.
По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»