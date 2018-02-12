ПРИВОДЫ АУМА провели аудит для «Газпром добыча Ноябрьск»

Технические специалисты Хабаровского подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку парка электроприводов в количестве порядка 300 единиц, установленных на Нижне-Квакчикском газоконденсатном месторождении. Основные поставки электроприводов АУМА с блоками управления были произведены в период с 2008 по 2010 годы в рамках

строительства и обустройства пяти эксплуатационных газоконденсатных скважин. Также оборудование АУМА было установлено на наливных пунктах в танкеры.

Инженеры АУМА провели технический анализ состояния электроприводов. Для наглядного определения положения арматуры было рекомендовано доукомплектовать некоторые позиции механическими указателями положения. Кроме того, специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели обучение тех. персонала, рассказав об особенностях настройки и параметрах эксплуатации оборудования.

«Несмотря на то, что наши электроприводы эксплуатируются на данном объекте уже около десяти лет, нареканий к их работе нет. Хотя климатические условия в Камчатском крае непростые – высокая влажность воздуха и сырость», - комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



