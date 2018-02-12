СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ТЕХНОСТАРТ-2018»

Холдинг «Объединенные машиностроительные заводы» и фонд «Сколково» объявили о начале приема заявок на участие в конкурсе инновационных проектов в сфере машиностроения «Техностарт-2018». В число рассматриваемых направлений войдут:

· металлургическое оборудование;

· горно-шахтное оборудование;

· тяжёлое кузнечно-прессовое оборудование;

· подъёмно-транспортное оборудование и машины (подъёмно-транспортное машиностроение);

· криогенная техника;

· оборудование для нефте- и газопереработки, нефтегазохимического комплекса;

· трубопроводная арматура;

· производство будущего: новые станки, промышленная робототехника, аддитивные технологии и др.;

· промышленное ПО и интернет вещей;

· новые материалы для машиностроения;

· новые технологии металлообработки;

· и др.

Также учреждена специальная секция АК «Алроса»:

· Инновации в геологоразведке и методов поисков месторождений алмазов

· Инновации в сфере технологий и технологических процессов алмазодобычи и обогащения

· Инновации в области очистки высокоминерализованных оборотных вод

· Инновации в области производства моторных топлив из природного газа и перевода транспорта на эти топлива

· Инновации в области строительства в условиях криолитозоны

· Энергосбережение и энергоэффективность

Ежегодный конкурс «Техностарт» проводится в шестой раз с целью отбора и оказания поддержки наиболее перспективным проектам в самых разных сферах. Основные направления соревнования – это разработка оборудования для нефтегазохимической промышленности, криогенной техники, промышленного программного обеспечения и интернета вещей, новых материалов и технологий для машиностроения и металлообработки, а также промышленной робототехники и аддитивных технологий. Ряд дополнительных направлений будет рассматриваться крупными компаниями, такими как корпорация «АЛРОСА», выступающая в роли стратегического партнера конкурса и заинтересованная в проектах в области горного дела, геологоразведки и строительства в условиях вечной мерзлоты. Работы будут оцениваться экспертным жюри, состоящим из представителей ПАО «Газпром нефть», Роснано, Росатома, Объединенной металлургической компании, Объединенной авиастроительной корпорации, фонда «Сколково» и других ведущих предприятий и организаций.

Победители получат призы, а также поддержку фонда «Сколково» в том случае, если им удастся получить статус резидента – грантовое финансирование исследований и разработок, менторскую поддержку, помощь в защите интеллектуальной собственности, привлечении инвестиций и коммерциализации результатов исследований и разработок. В 2016 году одним из призеров «Техностарта» стала иркутская компания Apis Cor, разработавшая строительный 3D-принтер оригинальной конструкции и получившая грант фонда «Сколково» в размере 3 млн рублей. Прием заявок продлится до 9 марта, а итоги конкурса будут известны 19 апреля, после проведения финала. С расписанием и правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия по этой ссылке.

По материалам пресс-службы организаторов конкурса



