ЗАВОД ИМ. ГАДЖИЕВА УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ НА 70%

По итогам 2017 года махачкалинский завод им. Гаджиева увеличил объёмы поставок для судостроительной отрасли почти на 70%. В 2016 году предприятие поставило судовые насосы, поворотные затворы, рулевые машины для судов на 165,4 млн рублей. В 2017 году этот показатель вырос до 276,6 млн рублей. Такие данные приводит РИА «Дагестан» со ссылкой на регионального министра промышленности и торговли Юсупа Умавова. По словам министра, основным контрагентом дагестанского предприятия является Зеленодольский завод имени A.M. Горького в Татарстане. При необходимости объёмы поставок могут быть увеличены.

По материалам портала «Судостроение»



