Конгресс «Энергоэффективность. ХХI век» поддержала Государственная Дума Российской Федерации

Депутат Государственной думы, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству Владимир Ресин отправил приветственное письмо в Оргкомитет конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». «Соблюдение и развитие принципов энергоэффективности в строительстве и эксплуатации, а также во всех смежных отраслях производства — одна из приоритетных, стратегических задач государства, - отмечается в приветствии Владимира Ресина. - Понимая это, Государственная Дума и ее комитеты уделяют большое внимание совершенствованию законодательства в данной сфере». Также в приветственном письме Владимир Ресин выражает уверенность в том, что «на дискуссионных площадках конгресса «Энергоэффективность. XXI век» будут сформулированы задачи для законодателей, и депутаты готовы включиться в эту работу». С полным текстом приветствия можно ознакомиться по ссылке.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы

«Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы электронной регистрации можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

По материалам организаторов



