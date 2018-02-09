ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило электроприводы для строительства ТЭС

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку более 200 единиц электроприводной техники в обычном и интеллектуальном исполнении для реализации проекта строительства Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Ввод в эксплуатацию станций, общей установленной мощностью 940 МВт, запланирован на 2018 год, что позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей региона.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»