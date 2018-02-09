НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ АДЛ

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки нержавеющих воздухоотводчиков собственного производства «Гранрег» и появлении на складе нового исполнения — КАТ12 с рабочим давлением до 25 бар. Новинка предназначена для удаления газов из жидкостных систем в процессе работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже. Может применяться в различных отраслях промышленности: нефтепереработке, нефтетранспорте, большой и малой энергетике и других отраслях. Данный воздухоотводчик полностью изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из FPM, температурный диапазон применения от –20 до +180 °С. С более подробной информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура» на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



