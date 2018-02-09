ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАША» ВЫШЛА В ФИНАЛ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»

В Волгоградской области подводят итоги национальной премии «Женщина года». В конкурсе приняли участие свыше 200 волгоградок самых разных профессий – от предпринимателей до многодетных мам. По итогам двух этапов лучшими стали 33 конкурсантки. Каждая из них теперь поборется за победу в одной из 11 номинаций.

Среди финалисток – Татьяна Бабичева, ведущий инженер-конструктор ОАО «Волгограднефтемаш». За 25 лет работы на предприятии она разработала и внедрила в реальное производство более двух тысяч проектов. Работу Татьяна в основном ведет за компьютером. Но каждый раз лично отправляется в цех, чтобы увидеть свое детище, но уже в работе. «Это приспособление для обработки полукорпуса шарового крана, он устанавливается на стол станка с ЧПУ, закрепляется, и происходит обработка по многим операциям», - комментирует Татьяна. Схемы и проекты для нее как задачи – чем сложнее, тем интересней решать. По словам конструктора, специальность была предопределена еще в детстве: «Родители подарили большой конструктор, с помощью которого я любила собирать разные модели. Всегда хочется посмотреть на готовую продукцию, и когда я ее вижу, я испытываю чувство удовлетворения, что правильно сделала выбор своей профессии».

По материалам портала «ВОЛГОГРАД-ТВ»



