ВМЗ заканчивает строительство центра финишной отделки обсадных труб

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва) приступил к пуско-наладочным работам оборудования в строящемся центре финишной отделки труб. Предприятие успешно выполнило первую пробную нарезку трубы. Резьбовое соединение «Батресс» сделано на торце трубы диаметром 245 мм, произведенной в трубоэлектросварочном цехе №5 ВМЗ.

На сегодняшний день на новом высокотехнологичном производстве ведутся электромонтажные работы, холодные испытания оборудования. Часть агрегатов проходит индивидуальные горячие испытания. По завершении обоих этапов начнется испытание оборудования всей линии финишного центра. Ввод его в эксплуатацию ожидается в текущем году.

«С вводом в строй центра финишной отделки труб ВМЗ сможет расширить сортамент обсадных труб. Новые производственные мощности позволят выпускать трубы, предназначенные в том числе для обустройства скважин, диаметром от 139,7 до 426 мм», — прокомментировал управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК



