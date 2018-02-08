НПО «Регулятор» обсудили вопрос повышения надёжности антипомпажной арматуры на объектах ПАО «Газпром»

25 января 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы повышения надёжности антипомпажной арматуры и смежного технологического оборудования в системах компрессорных станций и на других объектах эксплуатации ПАО «Газпром». Сотрудники НПО «Регулятор» и представители «Газпром» обсудили вопросы эксплуатации антипомпажной арматуры иностранного и российского производства в системах компрессорных станций, результаты приёмочных и опытно-промышленных испытаний аналогов осесимметричных клапанов Mokveld производства НПО «Регулятор» на одной из дожимных компрессорных станций в условиях Заполярья, а также возможность ремонта клапанов Mokveld на производственной базе НПО «Регулятор».

Рассмотрев критерии оценки и пожелания специалистов «Газпром» к российским разработчикам, участники круглого стола обсудили планы дальнейших действий по увеличению замещения импортного оборудования оборудованием российского производства.

По материалам пресс-службы НПО «Регулятор»



