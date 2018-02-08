СПЛАВ ПРОШЕЛ АУДИТ КРУПНЕЙШЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

В первых числах февраля МК «Сплав» получила подтверждение об успешном прохождении аудита, который на предприятии проводили представители «Объединенной судостроительной корпорации» (АО «ОСК»). По результатам оценки уровня и качества производства Корпорация «Сплав» включена в реестр потенциальных поставщиков крупнейшей судостроительной компании России, проектирующей и производящей боевые корабли, подводные лодки, гражданские ледоколы и суда спецназначения.

В ходе аудита представители Объединенной судостроительной корпорации проверили технологические процессы и уровень производства на «Сплаве», организацию процессов проектирования новых изделий и испытаний готовой продукции, а также систему управления качеством, организации закупок и управления персоналом.

Павел Замахин, начальник управления по продажам общепромышленной арматуры МК «Сплав», отмечает: «По результатам аудита представители «ОСК» особо отметили, что не только производственные процессы на нашем предприятии функционируют на высоком профессиональном уровне, но и система менеджмента качества является одной из лучших среди всех проверенных ими компаний. Таким образом, производственные возможности «Сплава» могут полностью обеспечить потребности заказчика».

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



