«ДАНФОСС» РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ VLT AutomationDrive FC 302

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive FC 302 из продуктовой корзины Danfoss Drives получил новые технические характеристики и дополнительные функции.

Встроенный контроллер движения (IMC) обеспечивает высокоточное позиционирование и синхронизацию. Привод работает по замкнутому контуру с асинхронными и синхронными двигателями как с использованием энкодера, так и без него. Благодаря простым параметрам, пользователю не требуется знание сервопривода или языков программирования. Среди возможных применений – поворотные столы, упаковочные машины, оборудование для резки.

Новый подход к управлению движением позволяет заменить механические средства контроля на электронные технологии. Одна из опций, MCO 305, реализует функцию электронного кулачка, сокращая при этом расходы на обслуживание, а MCO 350 увеличивает производительность таких применений, как палеттизаторы. Использование интеллектуальных решений повышает эффективность управления процессами и надежность при эксплуатации, позволяет в короткие сроки окупить вложенные средства. Преобразователь частоты соответствует требованиям безопасного снятия момента SafeTorqueOff, PLd, SIL 2. Опции MCB 150, 151 и 152 дополнительно предлагают ограничение скорости (SLS) и работу по специальному протоколу PROFIsafe. Увеличен диапазон рабочей температуры, теперь он составляет от -25°C до +50 °C.

Универсальный VLT AutomationDrive FC 302 предоставляет полную свободу при проектировании любых систем. Среди преимуществ модульная конструкция, сверхкомпактные типоразмеры D и E, широкий диапазон доступных мощностей для напряжения 690В, возможность выбрать требуемый сетевой протокол. В обновленной конструкции предусмотрен мониторинг состояния подключенного электродвигателя без применения дополнительных внешних датчиков.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



