«Газпром нефть» опробовала блокчейн при поставке ТПА

Блокче́йн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.

Российская компания «Газпром нефть» протестировала блокчейн в логистике материально-технических ресурсов – технологию применили при доставке трубопроводной арматуры из Великого Новгорода на платформу «Приразломная» в Печорском море. «На запорную арматуру были установлены радиочастотные метки (RFID) и датчик спутникового позиционирования (GPS). На этапе отгрузки с завода-производителя в Великом Новгороде после считывания RFID меток был сформирован документ с информацией о поставке. GPS датчик позволил контролировать движение груза на базу хранения в Мурманске, скорость его перемещения, количество и продолжительность остановок в пути. Все полученные с устройств данные были зафиксированы смарт-контрактом и отражены в блокчейне», – отметили представители «Газпром нефть».

Информация о складских и транспортных операциях – оприходование продукции на склад, перемещение на причал для погрузки, доставка обратно на платформу – передавалась аналогичным образом. «Блокчейн обеспечил неразрывную связь физической поставки, всех

сопровождающих процессов и документооборота, а также позволил всем участникам процесса получить доступ к достоверной информации в зашифрованном виде», – сообщили в компании.

По словам участников пилота, его успешная реализация подтвердила возможность применения блокчейна в управлении цепочками поставок – «Газпром нефть» рассматривает перспективы дальнейшего использования потенциала технологии и тиражирования полученного опыта. «Блокчейн в поставках позволит создать экосистему для взаимодействия всех участников процесса, таких как производитель, инспектор, логистический оператор, склад и потребитель. Мы видим потенциал в развитии и дальнейшем применении технологии», – отметил директор дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» Абдулла Караев.

По материалам портала BitsMedia



