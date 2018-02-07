Группа ЧТПЗ поставит низкотемпературные ТБД для строительства «Северного потока – 2»

Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра (ТБД) для обустройства газопровода «Северный поток – 2» в прибрежной зоне. В январе-мае 2018 года Группа ЧТПЗ отгрузит в адрес компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода) порядка 3 000 тонн ТБД. Трубы размерами 1153х41 мм, 654х28,5 мм, 904,6х30,2 мм произведены в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Весь объем ТБД выполнен из низкотемпературной стали (Low Temperature Steel, LTS), температура эксплуатации может достигать – 38С°.

Для успешного выполнения заказа белые металлурги в рекордные сроки освоили новую для ЧТПЗ технологию сварки труб большого диаметра. Существующая стандартная технология не обеспечивала трубам необходимых низкотемпературных свойств сварного шва. Для решения этого вопроса инженеры ЧТПЗ использовали многопроходную сварку вместо обычной. «Тендер на поставку низкотемпературных ТБД Nord Stream 2 AG объявила в 2016 году. По итогам предварительных испытаний труб, к участию в которых были допущены два поставщика, выиграли контракт белые металлурги, – отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. – Наши специалисты в очередной раз доказали, что выполнение заказов любой степени сложности, индивидуальный подход к требованиям клиентов – конкурентное преимущество Группы ЧТПЗ. Мы планируем принимать участие и в других тендерах Nord Stream 2 AG и российских компаний ТЭК. Группа ЧТПЗ обладает производственными мощностями и возможностями, чтобы выпускать большие объемы».

Компания выиграла тендер на поставку порядка 600 тысяч тонн труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток – 2» в марте 2016 года. Позднее Группа заключила дополнительный контракт на поставку ТБД, переходников и гасителей лавинного смятия для данного проекта. К настоящему моменту белые металлурги поставили в адрес оператора газопровода Nord Stream 2 AG 400 тысяч тонн ТБД и 513 гасителей лавинного смятия.

По материалам пресс-службы ЧТПЗ



