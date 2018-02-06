Минстрой России поддерживает конгресс «Энергоэффективность. XXI век»

В Оргкомитет XIV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» поступило приветственное письмо от Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня о поддержке форума. В обращении, в частности, подчеркивается, что конгресс является важной площадкой для обсуждения таких актуальных вопросов, как разработка энергоэффективных решений и исследований в области энергетики. Также Михаил Мень в письме отметил, что внедрение новых правил эффективного использования энергии, включая обязательные строительные нормы, повышение ответственности за нерациональное и неэффективное расходование энергоресурсов, введение специальных нормативов энергоэффективности являются темами, требующими особого внимания и обсуждения. С полным текстом приветственного письма можно ознакомиться на сайте конгресса http://energoeffekt21.ru/about/ofitcialnye_privetsviia/men_mihail_aleksandrovich/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», генеральный Интернет-партнер – портал TOP-Climat.ru. Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата», а также журнал «Трубопроводная арматура и оборудование». Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса и поощрительной программы электронной регистрации можно, пройдя по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Обращаем Ваше внимание, что для прохода на территорию выставки «МИР КЛИМАТА - 2018» и деловую часть мероприятия, необходимо получить бесплатный билет на выставку по ссылке https://climatexpo.ru/getticket/.

По материалам организаторов



