«Транснефть – Диаскан» продиагностировала более 4,2 тыс. км трубопроводов за рубежом

В 2017 году АО «Транснефть – Диаскан» выполнило диагностику более 4,2 тыс. км трубопроводов на объектах зарубежных заказчиков. Основная часть работ велась на территории Ирана, Бразилии, Казахстана. На территории Ирана в 2017 году специалистами АО «Транснефть – Диаскан» обследовано более 2,7 тыс. км трубопроводов. В Бразилии продиагностировано порядка 729 км трубопроводов, в Казахстане – 313 км.

Кроме того, в минувшем году специалисты предприятия проводили внутритрубную диагностику трубопроводов (ВТД) на территории Мексики, Сингапура, Китая, Омана и Малайзии. К настоящему времени АО «Транснефть – Диаскан» выполнило проекты по ВТД в 14 странах мира, при этом в 2017 году диагностические работы в Омане, Китае и Сингапуре предприятие проводило впервые.

В 2018 году АО «Транснефть – Диаскан» продолжит расширять портфель международных заказов. В частности, планируется начать работы в Алжире, Аргентине, Индии и Индонезии.

По материалам службы общественных коммуникаций АО «Транснефть – Диаскан»



