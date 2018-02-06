Danfoss предупреждает об имитации клапанов

В последнее время несколько компаний на российском рынке стали предлагать клапаны терморегуляторов для отопительных приборов, которые по внешнему виду являются копией клапанов, выпускаемых ООО «Данфосс», или повторяют запатентованные компанией технические решения. Данные изделия позиционируются как аналоги клапанов Danfoss, но не имеют никаких характеристик соответствующего оригинального продукта производства ООО «Данфосс». Применение имитаций может повлечь аварии при их эксплуатации с риском выплаты компенсации за причинённые убытки. Компания «Данфосс» не несет никаких обязательств по работоспособности и безопасности данных клапанов как отдельно, так и совместно с термостатическим элементом.

Мы предпринимаем действия для правового урегулирования ситуации: в данные компании-нарушители направлено требование о прекращении выпуска таких клапанов на основании «Закона о защите конкуренции» в части реализации и предложения к продаже изделий, сходных до степени смешения, или копирующих и имитирующих продукцию конкурентов, а также нарушающих исключительные права компании «Данфосс» на объекты интеллектуальной собственности.

Хотим обратить внимание на то, что лица и организации, использующие эти изделия, также несут ответственность за нарушения действующего законодательства РФ в равной мере с производителями изделия-копии продукта конкурента. Единственным каналом для приобретения клапанов Danfoss является прямая поставка клапанов и термостатических элементов от ООО «Данфосс» (для ограниченного ряда специализированной продукции, о которой в первую очередь идет речь), либо через одного из официальных дистрибьюторов, перечень которых размещен на официальном сайте (для всего остального объема продукции Danfoss).

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»