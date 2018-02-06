НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПАО «КОНТУР» ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР «ТРАНСНЕФТИ»

В самом начале 2018 года «Сплав» преодолел еще один важный для Корпорации рубеж. Колодцы трубопроводов – новая продукция, для производства которой на территории предприятия в 2017 году был возведен специализированный цех – вошли в реестр основных видов продукции ПАО «Транснефть», крупнейшей отечественной компании в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Полученные заключения о соответствии оборудования всем требованиям, которые «Транснефть» предъявляет к данным видам изделий, дают возможность Корпорации выйти на новый рынок и поставлять свое оборудование для строящихся и действующих нефтепроводов компании на территории РФ.

Для вхождения в реестр Корпорация «Сплав» прошла серию серьезных испытаний: инспекцию технических процессов производства, конструкторских документов; были разработаны и произведены опытные образцы продукции, которые в дальнейшем были подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям. «В ходе этих испытаний мы проводили так называемое дождевание колодцев, испытывали их на герметичность, красили под определенной температурой, чтобы наносимое покрытие было устойчиво ко всем видам осадков», — поясняет Сергей Ильин, инженер-технолог отдела главного технолога Корпорации «Сплав». — Процесс изготовления колодцев

сложен. И документальная, и техническая работа требуют много усилий. Для работы над новыми видами оборудования у нас задействованы самые лучшие специалисты предприятия, сварщики с личным клеймом качества».

Успешное сотрудничество «Сплава» с компанией «Транснефть», транспортирующей порядка 90% всей добываемой в России нефти, имеет многолетнюю историю. Начиная с 2007 года для крупнейшего российского оператора магистральных нефтепроводов Корпорацией было произведено и поставлено различного оборудования и комплектующих на сумму около 2 миллиардов рублей.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



