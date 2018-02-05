18 МАЯ 2018 ГОДА В МОСКВЕ В ОТЕЛЕ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ» СОСТОИТСЯ XV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ И СНГ-2018»

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

Среди спонсоров и партнеров конференции – компании «Ойлтим» и Учебный Центр «Вега», а также Российское Газовое Общество, Ассоциации «Мурманшельф» (г. Мурманск) и «Созвездие» (г. Архангельск).

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

В 2018 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Газпром нефть, Росгеология, Атомфлот, Газпром ВНИИГАЗ, Центр судоремонта «Звёздочка», Севморнефтегеофизика, Reflex Marine Ltd., УЦ «Вега», ГазИнформПласт и многих других, а также Российского Газового Общества, Росприроднадзора, Администрации Краснодарского края, ведущих министерств и ведомств, регулирующих развитие отрасли.

Среди тем конференции в 2018 г.:

- Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры

- Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2018-2020 годах

- 4 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ - итоги импортозамещения. Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов

- Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов

- Экономические, кадровые и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

И многие другие.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018» - это:

- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru



