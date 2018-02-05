«ТРУБОДЕТАЛЬ» ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ «ПРИЗНАНИЕ»

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав АО «ОМК», г. Москва) удостоен высшей общественной награды города – премии «Признание» – за активную благотворительную деятельность по итогам 2017 года. Торжественная церемония прошла в четверг, 1 февраля. Управляющему директору завода «Трубодеталь» Дмитрию Маркову премию вручила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Среди заслуг, которые отметили члены коллегиальной комиссии, – проведение грантового конкурса

«ОМК-Партнерство», в рамках которого реализовано 15 социальных проектов, софинансирование реконструкции стадиона в п. Новосинеглазовский, а также организация других благотворительных мероприятий. «Премия «Признание» — это уникальное событие для Челябинска. В 12-й раз мы подводим общественно-политические итоги года, и сегодня к 150 лауреатам добавятся еще шесть достойнейших, внесших свой вклад в развитие и процветание Челябинска», – отметил глава города Челябинска Евгений Тефтелев. «Думаю, и вручить, и получить эту награду – это огромное счастье для всех, кто сегодня причастен к этому важному для города событию. Ведь по сути, счастье – это когда ты нужен близким, окружающим, обществу в целом. Мы регулярно увеличиваем объем своего участия в жизни общества, и это касается не только финансовой составляющей, но и личного вклада сотрудников, наших партнеров и некоммерческих организаций», — прокомментировал получение награды управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



